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14.10.2021 20:43
Рубрика: Экономика

Звезды Michelin получили семь ресторанов Москвы

Текст: Сергей Бабкин
Только что в концертном зале "Зарядье" представители ресторанного гида Michelin назвали рестораны Москвы, которые стали обладателями наивысшего знака отличия - фирменных мишленовских звезд.

Гид Michelin - престижное издание с давней историей, именно на основе его рекомендаций гастрономические туристы со всего мира формируют свои маршруты. Эксперты гида инкогнито посещают лучшие города Земли, заходят в рестораны и дают им оценку по собственным критериям, которые держатся в секрете. Michelin для рестораторов, это как The Lancet для медиков - непререкаемый авторитет. Представители гида делают несколько видов отметок, но самые престижные - это "звезды", как в отелях. Кто же получил их, держалось в секрете до позднего вечера. Шефов нескольких десятков московских ресторанов собрали в зале "Зарядье", и до самого последнего момента никто не знал, чьи же кулинарные изыски тронут Mihelin. Особые знаки отличия получили семь ресторанов Москвы. Обладателями этих "оскаров" стали заведения Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и "Савва".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Два московских ресторана получили две звезды Michlen

В престижный ресторанный гид Michelin вошли 69 ресторанов Москвы. Российская столица стала первым городом на постсоветском пространстве, который признали одним из мировых гастрономических центров. "В Москве очень много звезд, но мишленовских еще не было, - сказал на торжественной церемонии в концертном зале "Зарядье" мэр Сергей Собянин. - Улицы превращаются в гастрономические кварталы. За последние годы летних кафе у нас стало в два раза больше, а количество ресторанов утроилось".

Собянин: Горжусь, что рестораны Москвы стали визитной карточкой города
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