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14.10.2021 09:28

Медальный зачет

На "Золотой осени" брянцы впечатлили своими достижениями
Текст: Александр Богданов (Брянск)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 235(8586)
Десятки медалей получили брянские предприятия сельского хозяйства и переработки на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2021", прошедшей в парке "Патриот" Московской области. Они стали подтверждением того, что отрасль находится на подъеме.

Уже в первый день работы выставки агропромышленные предприятия Брянской области получили десятки медалей. Свои товары привезли ведущие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности: "Унагранде Компани", "Жуковское молоко", "Брянский гормолзавод", "Сыр Стародубский", ОАО "Консервсушпрод", "Дело Вкуса", хлебокомбинаты, агропромышленный холдинг "Добронравов Агро", "Меленский картофель", "Сельхозник", "Брянский Сад". Свою экспозицию представили ученые Брянского государственного аграрного университета. Как обычно, особое внимание привлекла техника завода "Брянсксельмаш".

Стенд Брянской области осмотрели заместитель главы правительства России Виктория Абрамченко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и его первый заместитель Джамбулат Хатуов.

Капризы погоды не помешают брянским аграриям собрать рекордные 2,3 миллиона тонн зерна

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил российскую власть за поддержку брянского крестьянства. Он сообщил, что капризы погоды не помешают собрать рекордные 2,3 миллиона тонн зерна, 200 тысяч тонн рапса - культуры, посевы которой резко расширили в этом году. Картофеля должны получить не меньше, чем в прошлом году.

- Как говорят ветераны отрасли, отработавшие по 60 и более лет в сельском хозяйстве, для Брянской области это был, наверное, самый тяжелый год - с затяжной дождливой весной и засушливым летом, - рассказал Александр Богомаз. - С 17 сентября мы приступили к уборке овощей, сои, кукурузы. Поля заливали дожди, но сегодня, как и в предыдущие недели, все находятся в поле. Труженики села готовят почву, сеют озимые и убирают овощи. Имея специалистов и современную технику, мы успеем в срок завершить все работы и достойно закончить год.

Дмитрий Патрушев отметил, что брянцы получат тот урожай, о котором ранее и договаривались с губернатором:

- Вы же лидеры!

Виктория Абрамченко спросила, помогают ли студенты при уборке овощей. Губернатор ответил, что в хозяйствах справляются и без них:

- У нас уже сложились крепкие коллективы, достаточно рабочих рук. Кроме того, используется современная техника.

Почему нет нехватки работников в сельском хозяйстве, которое ранее цинично называли черной дырой, объясняется в том числе и тем, что средняя зарплата в отрасли выше, чем средняя по экономике.

Александр Богомаз сообщил Виктории Абрамченко, Дмитрию Патрушеву и Джамбулату Хатуову, что до конца года в области сдадут четыре свиноводческих комплекса, что позволит сделать еще один мощный рывок. Губернатор поблагодарил правительство за поддержку АПК. Джамбулат Хатуов отметил:

- В Брянской области технологически самые высокие результаты в России! По техническим культурам, подсолнечнику, рапсу, сое мы увеличиваем показатели в два раза.

Перерабатывающая промышленность области тоже мощно развивается. На следующую "Золотую осень" брянцы готовят свои новинки уже сейчас.

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