В Черноземье спрос к новостройкам упал на четверть

Спрос на квартиры в многоэтажках на первичном рынке вплотную приблизился к насыщению, считают эксперты. В июле - сентябре число россиян, готовых приобрести такое жилье, было на четверть меньше, чем в третьем квартале 2020-го. Если ранее в регионах наблюдался бум интереса к новостройкам, то теперь желающих вложиться в них осталось немного. По данным "Авито Недвижимости", за год число потенциальных покупателей сильнее всего упало в Томске, Сочи и Ярославле.

В этих городах снижение составило от 50 до 60 процентов. Аналитики платформы сравнивали показатели за третий квартал 2021 и 2020 годов. В Брянске и Воронеже спрос уменьшился примерно на 40 процентов. В Туле, как и по России, - на четверть. Наименее заметным проседание стало в Рязани (16 процентов).

"Во многом тенденция объясняется тем, что в прошлом году значительная часть населения уже приобрела жилье, пользуясь выгодными условиями льготного ипотечного кредитования. В регионах предельная сумма займа составляла шесть миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих к ним областях - 12 миллионов, - напомнили в аналитической службе платформы. - Однако с 1 июля планка была снижена до трех миллионов по России, при этом предельная процентная ставка выросла с 6,5 до семи процентов годовых. Если принять во внимание значительный рост цен на рынке недвижимости обеих столиц, программа стала для них менее актуальной. А на эти города суммарно приходилось более 40 всех выданных льготных ипотечных кредитов в России".

Если сопоставить данные за третий и второй кварталы текущего года, то можно увидеть, что ситуация в некоторых городах ЦФО более благополучная, чем по стране в целом. В РФ спрос на новые квартиры за этот период почти не изменился, а в столице Черноземья, например, он вырос на 25 процентов, в Рязани - на 38. У граждан, очевидно, все еще есть свободные средства, которые они пытаются инвестировать в недвижимость.

Основная доля в структуре спроса по-прежнему приходится на одно- и двухкомнатные квартиры

"Основная доля в структуре спроса по-прежнему приходится на одно- и двухкомнатные квартиры. И ими на портале интересовалось 42 и 31 процент россиян соответственно. Впрочем, в этих же категориях особенно заметно снижение покупательской активности", - добавили в "Авито Недвижимости".

Объем предложения на рынке новостроек в целом по стране продолжает увеличивается умеренными темпами. По сравнению с III кварталом 2020 года их стало больше на пять процентов, а со II кварталом 2021-го - на девять. Лидируют здесь Новосибирск и Екатеринбург с ростом в 1,9 и 1,3 раза соответственно.

Однако в городах Центральной России тенденция противоположная. Количество объявлений о продаже квартир в новых домах уменьшилось на 25-30 процентов в разрезе год к году. За истекший квартал уровень предложения чуть подрос в Ярославле, а вот в Брянске и Туле снизился на 10 и 14 процентов соответственно. Квартир свободной планировки в продаже стало меньше, а вот в категории студий выбор серьезно расширился.

Что однозначно и неуклонно растет на рынке первичного жилья, так это цена квадратного метра. В среднем по РФ она уже превысила 125 тысяч рублей, что на семь процентов больше, чем минувшей весной, и на 40 - чем в сентябре 2020-го. Самый быстрый рост год к году продемонстрировали южные города - Сочи и Севастополь (в 2,2 и 1,6 раза). На 48 процентов подорожали квартиры в новостройках в Брянске, на треть - в Воронеже, Рязани и Ярославле.

Эксперты отмечают, что рост цен на новое жилье на фоне роста ключевой ставки (в этом году она поднималась пять раз, дойдя до 6,75 процента) - нетипичный процесс. Ведь высокая ставка и без того приводит к удорожанию ипотеки. Обычно продавцы в такой ситуации делают скидки, чтобы избежать оттока покупателей. В 2021-м, однако, средневзвешенная ставка по выданным в России ипотечным жилым кредитам менялась несущественно и стала расти только в августе. И застройщики в регионах, как уже писала "РГ", не видят оснований для снижения цен. Прежде всего - из-за подорожания стройматериалов.

- Возможно лишь замедление роста цен на квартиры до уровня инфляции, - считает руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в "Авито" Дмитрий Алексеев. - Если говорить о покупке строящегося жилья с помощью эскроу-счетов, то на цены также влияют условия, на которых застройщики сотрудничают с банками. Есть основания полагать, что ключевая ставка ЦБ продолжит расти. А значит, ставка по ипотечным кредитам, до недавно времени довольно стабильная, так или иначе пойдет вверх. Застройщики в партнерстве с банками могут постараться компенсировать их скидками и выгодными кредитными условиями.

Тем временем

Средний размер ипотечного кредита в России за год увеличился на 20 процентов. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй, изучив данные четырех тысяч финансовых организаций за июль. Размер займа в этом месяце достиг 3,11 миллиона рублей. В середине прошлого года типичный кредит на квартиру составлял около 2,6 миллиона. В топ-30 регионов по объемам выдачи традиционно входят Тульская и Воронежская области. Там средний ипотечный заем равняется 3,35 и 2,63 миллиона рублей соответственно.

- Более года средний чек ипотеки рос почти постоянно. После некоторого снижения весной 2020 года он не только вернулся к допандемийному уровню, но и превысил его. Этому способствовало прежде всего падение процентных ставок благодаря программам господдержки, - пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Однако в июле данный показатель несколько снизился - впервые с ноября прошлого года. В условиях коррекции программы льготной ипотеки и роста стоимости кредитов качество заявок на ипотеку стало ухудшаться, а размер кредитов на покупку жилья - снижаться. Но говорить, что это долгосрочная тенденция, пока рано.