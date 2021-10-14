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14.10.2021 16:33
Рубрика: Происшествия

В Москве ГИБДД нашла 11 тысяч машин-призраков

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Столичная автоинспекция нашла на дорогах города почти 11 тысяч машин-призраков: они активно использовались, но юридически как бы не существовали - владельцы не ставили их на учет.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД, эта работа проводится регулярно с помощью автоматических алгоритмов. Передвижение авто, которые в срок не поставлены на регистрационнный учет, запрещено. В автоинспекции напомнили, что за управление таким авто водителя привлекают к административной ответственности вплоть до лишения прав. Такие строгие меры принимаются, чтобы владельцы машин-призраков не уходили от фиксации нарушений.

Отметим, что проблема с машинами-призраками в Москве вызвала резонанс после крупного ДТП с участием блогера Эдварда Била на Садовом кольце. Выяснилось, что дорогая иномарка, которой он управлял, не была зарегистрирована в ГИБДД. Это давало возможность безнаказанно нарушать ПДД.

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