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14.10.2021 11:52
Рубрика: Культура

Туристы смогут побывать у древних писаниц Амурской области через VR-шлем

Текст: Сергей Набивачев
Виртуальные экскурсии к писаницам - труднодоступным наскальным рисункам, оставленным древним человеком, теперь могут совершить посетители Амурского областного краеведческого музея с помощью шлема виртуальной реальности (VR).
Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области
Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области

Амурские писаницы специалисты отсняли в формате 360 градусов, оцифровали, снабдили комментариями и загрузили в программу для VR-оборудования.

В общей сложности экскурсии подготовили к восьми памятникам. Для этого к каждому из них пришлось организовать совсем не виртуальную, а вполне реальную экспедицию. На это ушло около года.

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- Первый объект, который мы отсняли, - Архаринская писаница. Сложность заключалась в том, что подход к памятнику возможен только по реке Архара, - рассказал директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков. - Летом, когда стоит малая вода, пройти к рисункам крайне проблематично из-за порогов. Трудно подойти и когда вода высокая, а снимать в качающейся лодке неудобно. Поэтому было принято решение проехать к Архаринской писанице в последних числах марта, по льду, немного рискуя.

К другим памятникам попасть было не проще: где-то приходилось пробираться на вездеходе, где-то по тайге, а где-то и вовсе по болотам - с помощью провожатого из числа местных жителей.

- Получился неимоверно интересный и нужный проект, - считает министр культуры и национальной политики региона Надежда Доргунова. - Тех людей, которые никогда не смогут побывать у писаниц и увидеть их воочию, он приближает к данным объектам. А некоторые посетители, которые увидят их виртуально, может быть, пожелают к ним приехать.

Директор Амурского краеведческого музея Елена Иванова призналась, что одну из амурских писаниц она посещала лично лет десять назад.

- Мы долго ехали, потом долго шли, подвергая свою жизнь опасности через подвесные мостики, карабкаясь по крутым скалам. Но когда поднялись и это увидели… Была даже дрожь от того, что испытали, - поделилась воспоминаниями Елена Иванова.

Справка "РГ"

Подобный проект в России реализован впервые. Над ним работали Центр по сохранению историко-культурного наследия, Амурский государственный университет, "M9 студия" и компания МТС.

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