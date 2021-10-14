Число запущенных с Восточного спутников приблизилось к трем сотням

На 14 октября запланирован очередной запуск с амурского космодрома Восточный ракеты "Союз-2.1б". В космос предполагается отправить 36 британских аппаратов OneWeb. Они нужны для предоставления наземным пользователям широкополосного интернета с помощью технологий мобильной связи.

Новый вызов

Восточный в этом году отметил свой первый небольшой юбилей - пять лет с момента первого запуска. Несмотря на молодость он уже воспринимается как неотъемлемая часть российской космонавтики, один из главных объектов, с которыми ассоциируется Амурская область. С ним неразрывно связывается будущее региона: космодром добавляет туристической и инвестиционной привлекательности, дает рабочие места - в том числе космическим специалистам. Количество аппаратов, отправленных на орбиту, уже приближается к трем сотням. Число зарубежных стран, чьи спутники запускали с Восточного, превысило десяток. И вот - новый старт.

"Доступ в интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые развернут на поверхности Земли. Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. Каждый сможет обеспечить высокоскоростной доступ к интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LТЕ или 5G", - поясняется на сайте Роскосмоса.

Восточный будет запускать такие аппараты уже в шестой раз вообще (впервые это произошло в декабре прошлого года) и в пятый раз только в 2021-м.

На "отлично"

Среди всех космических спутников, отправленных на орбиту с Восточного, есть и один амурского происхождения. Он называется "АмГУ-1" или "АмурСат".

- Спутник был запущен в 2019 году, - вспоминает директор Научно-образовательного центра Амурского госуниверситета, доцент, кандидат физико-математических наук Дмитрий Фомин. - Мы тогда шутили: символично получилось, что несколько "пятерок" совпало. Это был пятый запуск, можно сказать, юбилейный, с космодрома Восточный, он состоялся 5 июля, и он прошел успешно, то есть на "отлично".

Среди всех космических аппаратов, отправленных на орбиту с Восточного, есть и спутник амурского происхождения. Он называется "АмГУ-1" или "АмурСат"

В АмГУ около пяти лет работает свой Центр управления полетами. По его данным, студенческий спутник по состоянию на 8 часов утра 11 октября совершил уже 12525 витков с момента запуска. Он находится в рабочем состоянии, с ним поддерживается связь, снимаются телеметрические данные.

Этот аппарат был запущен в рамках программы "УниверСат" корпорации "Роскосмос". Вместе с ним на орбиту улетели еще два университетских спутника НИИ ядерной физики МГУ - "Сократ" и ВДНХ-80 (тогда, 5 июля 2019 года, Восточный отправил в небо более 30 аппаратов). В 2020-м с Плесецка был запущен второй кластер университетских спутников, созданных все тем же НИИЯФ МГУ, а также Новосибирским государственным университетом и МГТУ имени Баумана: соответственно, "Декарт", "Норби", "Ярило-1" и "Ярило-2".

На всех спутниках обоих кластеров "УниверСата" установлена полезная нагрузка от НИИ ядерной физики для измерения уровня радиации на той орбите, где находится аппарат. Они изучают "космическую погоду". Помимо этого аппарат "Фотон-Амур", разработанный студентами АмГУ, установлен на "АмГУ-1" и на "Декарте". Он исследует новые фотоэлектрические преобразователи. Материалы для них были изготовлены в лаборатории физики поверхности Научно-образовательного центра АмГУ. Сами фотопреобразователи помог изготовить Институт автоматизации и процессов управления ДВО РАН, который находится во Владивостоке.

Вдобавок на университетских спутниках установлен приемник, предназначенный для определения местонахождения любых воздушных судов. Это пока пилотный проект, потому что для эффективной работы подобной системы нужна большая группировка спутников.

- Мы, конечно, будем участвовать дальше, у нас есть определенные заделы, - поделился планами Дмитрий Фомин.

От Эстонии до Эквадора

Первый запуск с Восточного, напомним, состоялся 28 апреля 2016 года. Главной полезной нагрузкой стала космическая обсерватория "Михайло Ломоносов". Космический аппарат "вооружен" большим количеством приборов, он изучает сложные процессы, происходящие во Вселенной. Данные, полученные "Ломоносовым", постоянно используют астрофизики разных стран, в научной литературе регулярно можно найти ссылки на добытые спутником сведения. Малый космический аппарат "Аист-2Д" решает разнообразные научные задачи, а также проводит съемку поверхности Земли. Фотографии, сделанные этим спутником, можно найти на сайте его создателя РКЦ "Прогресс".

До Восточного в Амурской области работал космодром Свободный. Он был создан на базе ракетной дивизии. Один из запущенных с него спутников функционирует уже более 20 лет

На момент написания этого материала самый свежий опубликованный там снимок "Аиста" датируется 2 октября. Он запечатлел извержение вулкана Кумбре Вьеха на испанском острове Пальма. В сентябре выложены фотографии американского города Форт-Вашингтон, по которому пронесся торнадо, пожаров в Якутии, Красноярском крае, Казахстане и Намибии, участка в Средиземном море у берегов Сирии, где произошел разлив нефти, а также последствий урагана в американском штате Луизиана. При первом запуске отправляли также университетский спутник "СамСат", но с ним сразу потеряли связь. Считается, что он должен сойти с орбиты примерно в 2021 году. Но, как показывают специализированные ресурсы, он по-прежнему совершает круги вокруг планеты.

Второй запуск был неудачным из-за ошибки разгонного блока "Фрегат". А третья пусковая кампания пополнила группировку отечественных спутников "Канопус". Они делают снимки поверхности Земли - их регулярно публикует "Роскосмос". С ними за компанию отправились двадцать американских, два немецких, японский, испанский и южноафриканский спутники.

В 2019 году состоялся тот самый запуск, о котором рассказывалось выше: с метеоспутником "Метеор-М" №2-2, тремя университетскими космическими аппаратами, а также большим количеством малых спутников из разных стран - от Эстонии до Эквадора.

Начиная с 2020 года Восточный отправлял на орбиту устройства OneWeb.

Известно, что на 2022-й год с амурского космодрома запланирована отправка первого с советских времен отечественного аппарата, который совершит посадку на Луну - "Луна-25".

До Восточного в Амурской области работал космодром Свободный. Он был создан на базе ракетной дивизии. Что интересно, один из запущенных с него спутников до сих пор функционирует - уже более 20 лет. Речь идет о шведском научном космическом аппарате "Один-1". Сообщение о том, что он все еще в строю, появлялось в этом году на сайте компании, создавшей спутник.

Между тем

На Восточном начали тестирование робототехнической охранной платформы "Маркер". Сейчас для нее отрабатывают автономное патрулирование заданных маршрутов, выявление нарушителей, их идентификацию и перехват и даже противодействие террористическим актам и борьбу с беспилотниками. Система работает как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах.