С космодрома Восточный запустили ракету Союз-2.1б со спутниками OneWeb

Очередной запуск проведен с космодрома Восточный в Амурской области в 12.40 по московскому времени.

Ракета Союз-2.1б отправила в космос 36 британских спутников OneWeb. Впоследствии разгонный блок "Фрегат" должен развести их по намеченным орбитам.

Отметим, что это уже шестой полностью коммерческий пуск с дальневосточного космодрома, реализуемый по контрактам компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace компанией Starsem для OneWeb.

В целом это был одиннадцатый обеспеченный "Роскосмосом" запуск аппаратов OneWeb, если считать с кампании 28 февраля 2019 года, когда первые шесть тестовых спутников были отправлены с космодрома Куру во Французской Гвиане.

За запуском можно было наблюдать в режиме онлайн.