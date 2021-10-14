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14.10.2021 09:27
Рубрика: Общество

Ученый рассказал об опасности мифов о вакцинации от COVID-19

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Руководитель лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета, профессор МГЛУ, доктор исторических наук Роман Силантьев, опираясь на научные исследования, опроверг мифы, связанные с вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Приморского края.
Фото: iStock Фото: Пресс-служба правительства Приморского края
Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Как считает ученый, мифы, которые формируются вокруг темы пандемии COVID-19, имеют как медицинскую, так и деструктологическую стороны.

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"Последний аспект - конспирологический, эта сфера, которая отсылает к религиозной и оккультной составляющей. Именно так формируются мифы, подрывающие доверие не только к государству, но и к медицине. Наука деструктология занимается изучением этих явлений, поскольку они нередко имеют очень вредоносный характер. Есть безвредные конспирологические мифы - например, что земля плоская. Погибших на этой почве нет, с плоской земли никто не упал. Более вредоносные мифы касаются истории и лингвистики, они вредят науке, но к гибели людей не приводят. Но, к сожалению, значительную часть конспирологии составляют как раз медицинские мифы, разного рода технофобии, боязни лекарственных препаратов, которые приводят к серьезным последствиям", - объяснил Силантьев, напомнив, что движение противников вакцин было и раньше, но сейчас оно вышло на новый уровень.

По подсчетам специалиста, медицинские конспирологические теории ответственны примерно за треть жертв от коронавируса.

"И в такой ситуации любые истории о том, что эта болезнь якобы вымышленная, а вакцины вредны - это просто определенная разновидность террористической деятельности. Потому что за последние 30 лет террористы убили гораздо меньше людей, чем за эти полтора года пропагандисты этих конспирологических теорий", - отмечает Роман Силантьев.

Такие мифы, подчеркивает ученый, не выдерживают разбора с точки зрения логики. Например, зачем чипировать через прививку от COVID-19, когда каждый ходит с мобильным телефоном, который легко отследить. Почему чипировать нужно только через прививку от "ковида", а не от гриппа или манту.

Силантьев вместе с коллегами исследовали происхождение подобных мифов. По мнению экспертов, теории зародились еще в советском прошлом.

"Мы попытались выяснить корни этой медицинской фобии, считаем, что ситуация исходит к 1953 году, когда в центральной советской прессе разоблачили "Дело врачей-вредителей", которые довели до смерти несколько высших партийных лидеров. Для врачей это последствий особых не имело, но люди, обнаружив разоблаченный заговор, подумали про свою безопасность: "Если врачи добрались до высшего руководства, то что будет с нами?". Тогда многие, счет шел на миллионы случаев, перестали обращаться за медицинской помощью. Были умершие, погромы, многие специалисты, не дожидаясь расправы, покинули свои рабочие места. Именно отсюда, на наш взгляд, и идет самая свежая волна фобий", - рассказывает он.

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Еще одним распространенным мифов того времени, по словам специалиста, стал заговор фармацевтических компаний.

"Позже пошли мифы, что "зловредные врачи" не только через вакцины вкалывают ядовитые препараты, но и, например, впрессовывают в таблетки специальные спиральки, которые при растворении препарата распарывают пищевод. Отсюда идет традиция толочь таблетки в порошок, чтобы проследить за наличием там инородных тел. В советское время эти легенды плодились, и главное - считалось, что некие силы хотят вам навредить. Позже это переросло в то, что конспирология выдвинула теорию, что любая власть враждебна и хочет свое население сократить. Зачем это делать власти, не объясняется, поскольку даже самые злодейские сообщества не хотели истребить всех, а только конкретных инакомыслящих. Тем не менее, многие продолжают считать, что власть настолько зловредна, что спит и видит, как бы всех уничтожить. А то что власти это категорически невыгодно, в расчет не берется", - говорит он.

Напомним, сейчас на Россию надвигается "четвертая волна" коронавируса, а регионы вводят дополнительные антиковидные меры. По информации руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас система QR-кодов применяется в 26 регионах страны при проведении культурно-развлекательных мероприятий, в 25 - при организации спортивных событий, в 22 - в местах общественного питания, в 13 регионах - в гостиницах.

QR-коды готовятся ввести в Приморье, Забайкалье, Якутии и Бурятии - в этих регионах власти объявили о подготовке проектов соответствующих постановлений. Документы будут обнародованы до конца текущей недели. Часть субъектов ввела обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан.

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В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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