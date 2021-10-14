Ученый рассказал об опасности мифов о вакцинации от COVID-19

Как считает ученый, мифы, которые формируются вокруг темы пандемии COVID-19, имеют как медицинскую, так и деструктологическую стороны.

"Последний аспект - конспирологический, эта сфера, которая отсылает к религиозной и оккультной составляющей. Именно так формируются мифы, подрывающие доверие не только к государству, но и к медицине. Наука деструктология занимается изучением этих явлений, поскольку они нередко имеют очень вредоносный характер. Есть безвредные конспирологические мифы - например, что земля плоская. Погибших на этой почве нет, с плоской земли никто не упал. Более вредоносные мифы касаются истории и лингвистики, они вредят науке, но к гибели людей не приводят. Но, к сожалению, значительную часть конспирологии составляют как раз медицинские мифы, разного рода технофобии, боязни лекарственных препаратов, которые приводят к серьезным последствиям", - объяснил Силантьев, напомнив, что движение противников вакцин было и раньше, но сейчас оно вышло на новый уровень.

По подсчетам специалиста, медицинские конспирологические теории ответственны примерно за треть жертв от коронавируса.

"И в такой ситуации любые истории о том, что эта болезнь якобы вымышленная, а вакцины вредны - это просто определенная разновидность террористической деятельности. Потому что за последние 30 лет террористы убили гораздо меньше людей, чем за эти полтора года пропагандисты этих конспирологических теорий", - отмечает Роман Силантьев.

Такие мифы, подчеркивает ученый, не выдерживают разбора с точки зрения логики. Например, зачем чипировать через прививку от COVID-19, когда каждый ходит с мобильным телефоном, который легко отследить. Почему чипировать нужно только через прививку от "ковида", а не от гриппа или манту.

Силантьев вместе с коллегами исследовали происхождение подобных мифов. По мнению экспертов, теории зародились еще в советском прошлом.

"Мы попытались выяснить корни этой медицинской фобии, считаем, что ситуация исходит к 1953 году, когда в центральной советской прессе разоблачили "Дело врачей-вредителей", которые довели до смерти несколько высших партийных лидеров. Для врачей это последствий особых не имело, но люди, обнаружив разоблаченный заговор, подумали про свою безопасность: "Если врачи добрались до высшего руководства, то что будет с нами?". Тогда многие, счет шел на миллионы случаев, перестали обращаться за медицинской помощью. Были умершие, погромы, многие специалисты, не дожидаясь расправы, покинули свои рабочие места. Именно отсюда, на наш взгляд, и идет самая свежая волна фобий", - рассказывает он.

Еще одним распространенным мифов того времени, по словам специалиста, стал заговор фармацевтических компаний.

"Позже пошли мифы, что "зловредные врачи" не только через вакцины вкалывают ядовитые препараты, но и, например, впрессовывают в таблетки специальные спиральки, которые при растворении препарата распарывают пищевод. Отсюда идет традиция толочь таблетки в порошок, чтобы проследить за наличием там инородных тел. В советское время эти легенды плодились, и главное - считалось, что некие силы хотят вам навредить. Позже это переросло в то, что конспирология выдвинула теорию, что любая власть враждебна и хочет свое население сократить. Зачем это делать власти, не объясняется, поскольку даже самые злодейские сообщества не хотели истребить всех, а только конкретных инакомыслящих. Тем не менее, многие продолжают считать, что власть настолько зловредна, что спит и видит, как бы всех уничтожить. А то что власти это категорически невыгодно, в расчет не берется", - говорит он.

Напомним, сейчас на Россию надвигается "четвертая волна" коронавируса, а регионы вводят дополнительные антиковидные меры. По информации руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас система QR-кодов применяется в 26 регионах страны при проведении культурно-развлекательных мероприятий, в 25 - при организации спортивных событий, в 22 - в местах общественного питания, в 13 регионах - в гостиницах.

QR-коды готовятся ввести в Приморье, Забайкалье, Якутии и Бурятии - в этих регионах власти объявили о подготовке проектов соответствующих постановлений. Документы будут обнародованы до конца текущей недели. Часть субъектов ввела обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан.