Какие дополнительные меры из-за распространения COVID-19 вводят регионы

Коронавирус наступает, и регионам нашей страны не остается ничего, кроме как вводить новые ограничительные меры. В частности, для посещения общественных мест и различных мероприятий все больше из них вводят QR-коды.

С пустыми руками в общественные места регионов страны вас вряд ли пустят. В них обязательно должен быть QR-код. Фото: РИА Новости

По информации руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас система QR-кодов применяется в 26 регионах страны при проведении культурно-развлекательных мероприятий, в 25 - при организации спортивных событий, в 22 - в местах общественного питания, в 13 регионах - в гостиницах.

Так, с 15 октября QR-коды вводятся в Карелии - соответствующее распоряжение подписал руководитель республики Артур Парфенчиков. По данным министерства здравоохранения региона, ежедневно в нем появляются сотни новых заболевших, а потому вводить ограничения, что называется, жизненно необходимо. Теперь при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий в республике необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест. Данное требование распространяется и на кафе, музеи, кинотеатры, фитнес-центры и бассейны.

Если такие справки есть, то тогда можно организовать спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия - в том числе торжественные и траурные с численностью 50 человек и более в помещениях, а на открытом воздухе - до ста человек и более.

Кроме того, с 15 октября кафе и рестораны, которые не получили паспорт коллективного иммунитета, будут работать по укороченному графику. Буквально до недавнего времени для получения такого паспорта необходимо было вакцинировать не менее 60 процентов сотрудников. Но теперь это требование увеличивается до 80 процентов. Тем, кто уже получил документ, вновь проводить вакцинацию не нужно. Однако ее массовость будет влиять на работу тех же заведений общественного питания. Кафе и рестораны, не имеющие паспорта коллективного иммунитета, смогут работать только с шести утра до часа ночи. Исключение - объекты дорожного сервиса на трассах, вокзалах, в аэропорту, столовые предприятий.

До 25 октября в Карелии приостанавливается посещение стационаров социального обслуживания. А в четырех муниципальных образованиях республики до 25 октября нельзя проводить массовые мероприятия. Кроме того, только по QR-коду будут заселять в гостиницы.

QR-коды вводят и в Республике Коми - требования практически те же, что и в Карелии, только новые правила начнут действовать с 21 октября. Правда, как сказал на заседании Госсовета республики председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРЫ России" Игорь Киселев, это совсем не порадует, к примеру, владельцев ресторанов, кафе и других точек общепита. "Если это произойдет, то точно нужны компенсации", - считает он.

А вот в Вологодской области введение QR-кодов по просьбе местных предпринимателей отложили до первого ноября. Как прокомментировал губернатор региона Олег Кувшинников, у многих бизнесменов региона на сегодня попросту нет устройств для считывания кодов...

При проведении культурно-развлекательных мероприятий QR-коды применяются в 26 регионах страны

С 18 октября система QR-кодов по распоряжению губернатора Амурской области вводится в Благовещенске - сначала для организаций общепита, а с первого ноября для музеев, фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов, концертных и кинозалов, театров и библиотек. Помимо QR-кода, подтверждающего получение второго компонента вакцины от COVID-19 (либо однокомпонентной вакцины), их посетители могут предъявить отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех суток, либо справки и сертификат о перенесенном коронавирусе не более чем за шесть последних месяцев.

Тем временем

QR-коды готовятся ввести в Приморье, Забайкалье, Якутии и Бурятии - в этих регионах власти объявили о подготовке проектов соответствующих постановлений. Документы будут обнародованы до конца текущей недели. По словам чиновников, к этой мере придется прибегнуть из-за роста случаев COVID-19. Нововведения подготовили и в Новосибирской области - система QR-кодов с 25 октября вводится и в ней. Коды смогут получить вакцинированные от COVID-19, и их будет необходимо предъявлять при посещении крупных культурных и спортивных мероприятий. Кроме того, по решению регионального оперштаба по противодействию коронавирусу в регионе обязательной станет вакцинация отдельных категорий граждан. Такое предложение поступило от областного Управления Роспотребнадзора.