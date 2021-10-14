В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

В Амурской области вводится обязательная вакцинация населения от коронавируса.

Как отметили в областном управлении Роспотребнадзора, коллективного иммунитета в регионе добиться пока не удается, поэтому и.о. руководителя ведомства Михаил Шептунов 14 октября подписал постановление об обязательной иммунизации жителей по эпидемическим показаниям. В документе сказано о нарастании эпидпроцесса за последние четыре недели. Причем 95 процентов заболевших амурчан ранее не вакцинировались.

Поэтому руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны проследить за тем, чтобы их работники до 15 ноября привились первым компонентом вакцины, а до 15 декабря - вторым. Областному минздраву поручено провести иммунизацию не менее 80 процентов от численности населения.