На главу ульяновской колонии завели дело после побега зэка-насильника

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника участка колонии в Димитровграде. Как сообщили в прокуратуре Ульяновской области, из-за халатности должностного лица совершил побег осужденный.

Находящийся в розыске преступник успел "засветиться" в Волгограде, где, вероятно, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Правоохранители установили, что начальник учебно-производственного сельскохозяйственного участка центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №3, покинув 4 октября 2021 года выездной объект, не выполнил обязанность по обеспечению контроля соблюдения спецконтингентом режимных требований на участке.

Прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении начальника участка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность".

Как выяснили в СУ СК РФ по Волгоградской области, находящийся в бегах мужчина напал 10 октября на 15-летнюю волгоградскую школьницу, которая вечером возвращалась домой, после чего совершил противоправные действия. То, что это был именно беглец, выяснилось в ходе проведенного комплекса судебных экспертиз и исследований. Специалисты установили, что биологические следы осужденного были обнаружены на одежде потерпевшей.

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по факту совершения в отношении несовершеннолетней преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), а также части 1 статьи 161 УК РФ (открытое хищение).

13 октября сбежавший был объявлен в розыск в Волгоградской области. В Ульяновской области его ищут с 6 октября 2021 года.