В больницы Удмуртии требуются добровольцы для помощи врачам

Медицинским учреждениям Удмуртии нужны волонтеры. Требуются водители, координаторы прививочных пунктов, диспетчеры регистратур. Добровольцы помогут разгрузить медперсонал для выполнения ими своих прямых обязанностей - оказания помощи пациентам, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Волонтеры на личных автомобилях будут развозить участковых врачей по вызовам. Транспорт необходим и для посещения пациентов с хроническими заболеваниями, перевозки анализов - пояснила главврач по амбулаторно-поликлинической помощи поликлиники № 5 Ижевска Элла Кириллова.

Волонтеров сегодня ждут больницах и поликлиниках по всей Удмуртии. Набор добровольцев ведется в рамках республиканского проекта "МедПоддЕРжка". Помочь врачам может любой желающий старше 18 лет. Для этого необходимо обратиться в штаб проекта по телефону: 8(3412) 725-385.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Удмуртии зарегистрированы 342 случая заболевания COVID-19. Это новый рекорд республики по числу заразившихся. Сегодня в регионе запрещены массовые мероприятия, закрыты театры, кинозалы и детские развлекательные центры, ужесточен масочный режим, а для представителей профессий, контактирующих в людьми, введена обязательная вакцинация от коронавируса.