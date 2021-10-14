В Красноярском крае вакцинируют 80 процентов отдельных категорий граждан

Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев заявил об осложнении эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. За последние две недели заболеваемость COVID-19 в регионе выросла более чем на 30 процентов. Причем это произошло главным образом за счет работающих граждан, сообщает сегодня в своем Telegram-канале региональное управление Роспотребнадзора.

В связи с ухудшением ситуации главный санитарный врач внес изменения в постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Согласно документу, профилактические прививки должны к 15 декабря этого года поставить 80 процентов работников определенных сфер. Ранее указывалось, что речь идет, в частности, о гражданах, имеющих дело с большим количеством людей, вахтовиках, госслужащих, работниках органов власти.

За отказ от вакцинации предусмотрено отстранение от работы или перевод на дистанционный режим.