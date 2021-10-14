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14 октября 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 14 октября 2021 года № 52 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23 июля 2021 года № 43 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Горяев Дмитрий Владимирович, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), установил осложнение эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.

За 2 последние недели отмечается рост заболеваемости на 30,9 %. За последнюю неделю интенсивный показатель заболеваемости увеличился в 1,1 раз с 89,9 до 98,5 на 100 тыс. населения.

Показатель распространения коронавирусной инфекции Rt по краю составляет 1,1 что в 1,1 раз выше показателя предыдущей недели (Rt - 1,02).

Уровень заболеваемости поддерживается преимущественно за счет работоспособного населения (68,8 %).

С целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Красноярского края в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23 июля 2021 года № 43 согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Д.В.Горяев


Приложение к постановлению главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 14 октября 2021 года № 52


Изменения, вносимые в постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23 июля 2021 года № 43

1. В абзаце 1 пункта 1 слова "с охватом не менее 60 % от общей численности к 15.09.2021 г.:" заменить словами "с охватом не менее 80 % от общей численности к 15.12.2021 г.:".

2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:

"1.5. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих документально подтвержденные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с инструкциями по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции, временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".".

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Красноярского края в сферах, установленных п. 1 настоящего постановления:

4.1. Представить в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих, подлежащий иммунизации против новой коронавирусной инфекции в соответствии (COVID-19).

4.2. Обеспечить иммунизацию работающих лиц против новой коронавирусной инфекции в соответствии (COVID-19) с охватом не менее 80 % от общей численности работников.

4.3. Оказывать содействие медицинским организациям в организации и проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежащего контингента.

4.4. Отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы лиц, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) к установленному в настоящем постановлении сроку.".



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