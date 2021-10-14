Врач объяснил, в каком порядке вакцинироваться от коронавируса и гриппа

В октябре в регионах России началась массовая вакцинация населения против гриппа. Однако многие россияне до сих пор еще не привились от новой коронавирусной инфекции, а у кого-то, наоборот, подходит время ревакцинации. Медики объяснили, в каком порядке необходимо ставить эти прививки.

- Главное, чтобы интервал между прививками от гриппа и COVID-19 составлял не менее 30 дней, - рассказал "РГ" проректор по региональному развитию здравоохранения, профессор кафедры факультетской терапии и гастроэнтерологии Омского государственного медицинского университета Николай Николаев. - Учитывая эпидемиологическую ситуацию, я бы советовал в первую очередь поставить прививку от коронавируса, а спустя месяц - от гриппа. Особенно, если пациент входит в группу риска и страдает хроническими заболеваниями.

Если вакцина от коронавируса была поставлена менее 6 месяцев назад и сроки вакцинации еще не подошли, то в первую очередь следует поставить прививку от гриппа.