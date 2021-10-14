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14.10.2021 11:15
Рубрика: Власть

Введение QR-кодов в Новосибирской области перенесли на 8 ноября

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
С 8 ноября в Новосибирской области при посещении крупных культурных и спортивных мероприятий с числом участников более 500 будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса. Ранее предполагалось, что эта норма вступит в силу с 25 октября, но дату перенесли на более поздний срок в связи с обращениями потенциальных участников таких мероприятий.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Изменения внесены в постановление правительства Новосибирской области от 18 марта 2020 года №72-п, которым был введен режим повышенной готовности на территории региона.

Фото: Правительство Новосибирской области
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В соответствии с новым документом, посещение мероприятий с числом посетителей более 500 допускается при наличии действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг. Вместо него можно будет также предъявить сертификат о профилактической прививке на бумажном носителе, либо отрицательный результат ПЦР-теста (он действует три дня), либо справку о том, что ее владелец перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев.

Как уточнили в пресс-службе правительства Новосибирской области, QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, должен быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета или иного подобного устройства.

Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет и на тех, кто имеет медицинский отвод от вакцинации (он подтверждается медицинской справкой). Действие ранее установленных санитарно-эпидемиологических ограничений, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции, в отношении данных видов услуг и работ сохраняется.

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