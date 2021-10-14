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14 октября 2021 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 14 октября 2021 года № 419-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

Дата подписания 14 октября 2021 г.
Опубликован 14 октября 2021 г.
Вступает в силу 8 ноября 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Новосибирской области от 18 марта 2020 года № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области"

Комментарии Российской Газеты

В Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию и QR-коды

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 21.09.2021 № 001/001-9411-2021, от 07.10.2021 № 001/001-10152-2021) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "от 22.06.2021 № 001/001-6036-2021" дополнить словами ", от 21.09.2021 № 001/001-9411-2021, от 07.10.2021 № 001/001-10152-2021".

2. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг, указанных в пункте 4 настоящего постановления, допуск граждан на объекты, указанные в пункте 7 настоящего постановления, с количеством зрителей (посетителей) от 500 человек обеспечивается при наличии у граждан:

действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код),

или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе,

или отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение трех календарных дней со дня проведения исследования,

или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации.

QR-код предъявляется гражданином на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, лиц, имеющих медицинский отвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденный справкой медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, о наличии противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 08.11.2021.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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