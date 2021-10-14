В МИД РФ оценили переговоры с Викторией Нуланд

Москва оценивает переговоры с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд как полезные и своевременные. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, разговор с Нуланд получился предельно откровенным.

- Без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам, раздражителям в двусторонних отношениях, - цитирует ее слова ТАСС.

Также Захарова отметила, что визит Нуланд в Москву стал возможен после того, как США дали визу российскому дипломату.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства говорила о том, что "по каким-то вопросам есть некоторые подвижки". Нуланд была донесена позиция Москвы по ключевым вопросам.