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14.10.2021 10:53

Полностью завершено проектирование метанолового завода в Волгограде

Текст: Роман Мерзляков
Проектирование российско-японского завода по производству метанола, который разместится на площадке бывшего "Химпрома" в Волгограде, завершено в полном объеме.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

Мощность предприятия составит миллион тонн продукции в год. Оно обеспечит около 1000 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций по проекту превысит 50 миллиардов рублей. Напомним, что в июне один из инвесторов заявил о готовности предварительного проекта, теперь документ направят на общественную и государственную экологическую экспертизу.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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В пресс-службе администрации Волгоградской области отметили, что воздействие на окружающую среду будет минимизировано и несопоставимо с бывшим промышленным гигантом "Химпром".

Параллельно реализуется задача по ликвидации шламонакопителя "Белое море".

С 2014 года общий объем государственных и частных инвестиций во все сферы экономики региона составил 1,3 триллиона рублей. Открыты 87 производств и линий, создано более семи тысяч рабочих мест. Реализация инвестпроектов продолжается - к концу этого года общее число новых промплощадок превысит сотню.

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