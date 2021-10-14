Полностью завершено проектирование метанолового завода в Волгограде

Проектирование российско-японского завода по производству метанола, который разместится на площадке бывшего "Химпрома" в Волгограде, завершено в полном объеме.

Мощность предприятия составит миллион тонн продукции в год. Оно обеспечит около 1000 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций по проекту превысит 50 миллиардов рублей. Напомним, что в июне один из инвесторов заявил о готовности предварительного проекта, теперь документ направят на общественную и государственную экологическую экспертизу.

В пресс-службе администрации Волгоградской области отметили, что воздействие на окружающую среду будет минимизировано и несопоставимо с бывшим промышленным гигантом "Химпром".

Параллельно реализуется задача по ликвидации шламонакопителя "Белое море".

С 2014 года общий объем государственных и частных инвестиций во все сферы экономики региона составил 1,3 триллиона рублей. Открыты 87 производств и линий, создано более семи тысяч рабочих мест. Реализация инвестпроектов продолжается - к концу этого года общее число новых промплощадок превысит сотню.