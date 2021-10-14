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14.10.2021 09:36
Рубрика: Власть

На Среднем Урале заброшенные земли начали вводить в оборот

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)

Первые два участка на Среднем Урале, размещенных на сервисе "Земля для стройки", уже предоставлены компаниям для жилищного строительства.

Фото: iStock
Девелоперы рекордно закупились землей для строительства жилья

Напомним, что всего Росреестр разместил на публичной кадастровой карте данные о 307 участках, которые можно вовлечь в оборот в регионе. Земли расположены в Березовском, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Среднеуральске и Сысерти.

- Этот ресурс поможет инвесторам планировать свою деятельность, развивать жилищное строительство, а Свердловской области - эффективно управлять землей, - комментируют в региональном управлении ведомства.

Помогают цифровые технологии и наполнять Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) более точными сведениями. На сегодня в ЕГРН внесены все межмуниципальные и межрегиональные границы Свердловской области, а также у 86,6 процента населенных пунктов и у 92,1 процента территориальных зон, что способствует большей прозрачности рынка недвижимости.

Помогают выявлять нарушения земельного законодательства (несоответствие фактических границ участков с внесенными в реестр, самовольный захват, неиспользование или использование не по назначению) беспилотники. Состоялось уже 13 полетов с охватом территории в 2,5 миллиона квадратных метров. Выявлено более 600 реестровых ошибок.

Кстати

С целью популяризации новых технологий Росреестра для населения и участников рынка недвижимости работает онлайн-школа в Instagram. Также на форуме 100+ TechnoBuild специалисты консультировали всех желающих по вопросам кадастрового учета и регистрации объектов. Наибольший интерес гостей вызвала "гаражная амнистия", стартовавшая с первого сентября этого года.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Росреестр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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