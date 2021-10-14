Рейс из Доминиканы не смог сесть в Екатеринбурге из-за тумана

В Екатеринбурге из-за перепада температур с утра наблюдался сильный туман. Из-за сложных метеоусловий борт авиакомпании AZUR Air, летевший из доминиканской Ла-Романы, отправился на запасной аэродром в Тюмень.

"Были задержаны один рейс на прилет и семь рейсов на вылет", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе международного аэропорта Кольцово в столице Среднего Урала.

К этому часу воздушная гавань работает в обычном режиме. В частности, в Екатеринбург уже прибыли туристы из Доминиканы, которые ранее были перенаправлены в Рощино.

Напомним, помимо тумана видимость в Свердловской области существенно осложнил сегодня смог возникший из-за тлеющих на южной окраине мегаполиса торфяников. В частности, из-за задымления Госавтоинспекции пришлось полностью перекрыть движение на участке с 69 по 77 километр федеральной автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. Причем, объездных путей на этом отрезке нет, и, по свидетельству очевидцев, это привело к скоплению транспорта.