В задымленном Екатеринбурге превышена концентрация вредных веществ

В екатеринбургском микрорайоне Солнечный на южной окраине города, который с ночи задыхается из-за дыма от тлеющих торфяников, вдвое превышена концентрация вредных веществ в воздухе. Эти данные опубликовало свердловское управление Роспотребнадзора.

Пробы, взятые в районе улицы Счастливая, показали: превышено предельно допустимое содержание оксида углерода в 2,12 раза, мелкодисперсной пыли - в 2,1 раза, частиц PM 2,5 - в 2,31 раза. Последние опасны тем, что практически не оседают, и способны проникнуть в организм на клеточном уровне.

"Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам, - рапортует Роспотребнадзор. - Отбор проб и исследования продолжаются".

Напомним, еще в конце прошлой недели жители микрорайонов в южной части мегаполиса начали жаловаться за дым и сильный запах гари: оказалось, что возле Солнечного тлеют торфяники. Открытых источников огня не наблюдалось, но очаги тления находились на большой глубине - их не могут потушить до сих пор, хотя пожарные уже перешли в круглосуточный режим работы.

"За прошедшие сутки огнеборцы потушено 0,6 гектаров торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га", - передает пресс-служба регионального МЧС.

Идет проливка всей площади, воду на место бесперебойно подает пожарная насосная станция, проложены пять магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные стволы.

Ранее официальные аккаунты микрорайона в соцсетях сообщали, что школьников Солнечного перевели на дистанционное обучение, пока дым не рассеется. Родителей детсадовцев также попросили оставить малышей дома, однако, если такой возможности у мам и пап нету, их готовы принять в группах.