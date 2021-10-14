Новости

Эксперт объяснил, зачем хранить чеки об оплате услуг ЖКХ 08:37
В задымленном Екатеринбурге превышена концентрация вредных веществ 08:33
В Рио-де-Жанейро началась продажа билетов на карнавал 07:50
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ, опередив Дионна 07:45
Участок Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли из-за смога 07:35
В Москве восстановят Калитниковский пруд 07:02
Politico: Белый дом не будет вводить санкции по "Северному потоку-2" 06:10
Вильфанд: На всей азиатской части России установится снежный покров 05:41
Иммунолог Болибок предупредил об опасном свойстве опавшей листвы 05:33
Пушков назвал некомпетентной журналистку CNBC после ее вопроса Путину 04:50
Путин назвал рост доходов граждан главной задачей в России 04:18
Хабаровские больницы вновь стали ковидными госпиталями 04:16
В Сербии стартуют учения с участием российских военных 03:55
Путин о санкциях и долларе: США пилят сук, на котором сидят 03:16
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году 02:30
До пяти выросло число погибших при нападении на прохожих в Норвегии 02:03
Сирийский солдат погиб при атаке Израиля на Пальмиру 01:45
Индонезия с 14 октября начнет пускать туристов на остров Бали 01:23
СМИ: Президент Чехии госпитализирован с печеночной энцефалопатией 00:14
В МИД РФ констатировали "некоторый прогресс" по итогам визита Нуланд 13.10.2021
СМИ: Жертвами лучника в Норвегии стали не менее 4 человек 13.10.2021
Замначальника Генштаба встретился с призывниками и их родителями 13.10.2021
"Амур" победил ЦСКА в Москве впервые с 2016 года 13.10.2021
Судно ВМС Украины получило повреждение в Черном море 13.10.2021
Футболист сборной Франции Лукас Эрнандес осужден на полгода 13.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
14.10.2021 08:33
Рубрика: Происшествия

В задымленном Екатеринбурге превышена концентрация вредных веществ

Текст: Татьяна Воробьева

В екатеринбургском микрорайоне Солнечный на южной окраине города, который с ночи задыхается из-за дыма от тлеющих торфяников, вдвое превышена концентрация вредных веществ в воздухе. Эти данные опубликовало свердловское управление Роспотребнадзора.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Участок Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли из-за смога

Пробы, взятые в районе улицы Счастливая, показали: превышено предельно допустимое содержание оксида углерода в 2,12 раза, мелкодисперсной пыли - в 2,1 раза, частиц PM 2,5 - в 2,31 раза. Последние опасны тем, что практически не оседают, и способны проникнуть в организм на клеточном уровне.

"Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам, - рапортует Роспотребнадзор. - Отбор проб и исследования продолжаются".

Напомним, еще в конце прошлой недели жители микрорайонов в южной части мегаполиса начали жаловаться за дым и сильный запах гари: оказалось, что возле Солнечного тлеют торфяники. Открытых источников огня не наблюдалось, но очаги тления находились на большой глубине - их не могут потушить до сих пор, хотя пожарные уже перешли в круглосуточный режим работы.

"За прошедшие сутки огнеборцы потушено 0,6 гектаров торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га", - передает пресс-служба регионального МЧС.

Идет проливка всей площади, воду на место бесперебойно подает пожарная насосная станция, проложены пять магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные стволы.

Ранее официальные аккаунты микрорайона в соцсетях сообщали, что школьников Солнечного перевели на дистанционное обучение, пока дым не рассеется. Родителей детсадовцев также попросили оставить малышей дома, однако, если такой возможности у мам и пап нету, их готовы принять в группах.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Козак: Россия и США продолжат консультации по Донбассу
Пушков назвал некомпетентной журналистку CNBC после ее вопроса Путину
До пяти выросло число погибших при нападении на прохожих в Норвегии
Судно ВМС Украины получило повреждение в Черном море
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой