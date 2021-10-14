Возобновлено движение по уральской трассе, перекрытой из-за смога

Движение машин по федеральной автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган восстановлено. "На участках, где вводились ограничения, еще есть скопление транспорта", - передает управление ГИБДД Свердловской области.

Напомним, южные районы Екатеринбурга затянуло сегодня густым удушливым дымом от тлеющих близ микрорайона Солнечный торфяников. Из-за почти нулевой видимости Госавтоинспекции пришлось полностью остановить транспортный поток на участке с 69 по 77 километр, и перекрыть перекрыт участок со 122 по 130 километра.

Спасатели МЧС продолжают тушить очаги тления - внутрь торфяников закачивают воду. Чтобы обеспечить ее бесперебойную подачу, принято решение о перекрытии движения транспорта на дороге, ведущей в Солнечный от плотины Зеленого бора. "По этой дороге прокладывается система подачи воды пожарным. Для подвоза воды также задействованы поливомоечные машины районного ДЭУ", - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Управление Роспотребнадзора продолжает мониторить качество воздуха в городе. Ранее сообщалось о превышении показателей в Солнечном, позднее специалисты сделали замеры еще в нескольких точках - во всех случаях выявлено отклонение от нормальных показателей. Так, в пробах с улицы Михеева содержание мелкодисперсной пыли PM10 превышено в 1,13 раза, на Родонитовой (микрорайон Ботаника) - в 1,06 раз, на переулке . Базовый этот показатель выше нормы в 1,13 раза.