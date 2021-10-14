Роскосмос сообщил о выходе запущенных спутников OneWeb на орбиту

Все запущенные с космодрома Восточный британские спутники OneWeb успешно выведены на орбиту, сообщили в Роскосмосе.

"Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от российского разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - говорится в сообщении ведомства в официальном Twitter.

Подчеркивается, что отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло в соответствии с заложенной специалистами НПО им.Лавочкина циклограммой полета. Аппараты вышли на круговую орбиту высотой 450 км. и на орбиту высотой 1 200 км спутники перейдут с помощью собственных двигателей.