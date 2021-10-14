Россия ответит на расширение санкций Евросоюза

Москва ответит на расширение санкций Евросоюза в отношении России, заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

- Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа с нашей стороны. Конечно подобные сигналы усугубляют тот внутренний раскол, который сегодня весь мир фиксирует на Украине, - цитирует ее слова РИА Новости.

Напомним, в понедельник стало известно, что Совет ЕС принял решение добавить еще нескольких россиян в санкционные списки, сформированные в связи с воссоединением Крыма с Россией. Как отмечается в официальном журнале ЕС, в него включены восемь новых имен.