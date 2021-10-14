Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет первый снег

Первый снег в Центральной России возможен 19 октября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на следующей неделе в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего ощутимо похолодает. Ночью столбики термометров понизятся и будут колебаться около нулевой отметки, днем уже не выше плюс 3-8 градусов.

"При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега. Однако "белые мухи" будут таять еще в воздухе и носить символический, локальный, скоротечный характер, то есть формирования снежного покрова не произойдет", - написал синоптик на своей странице в Instagram.

По его словам, в ночь с 19 на 20 октября возможны заморозки.

"Такой разворот в атмосфере не стоит расценивать как наступление метеорологической зимы, которое произойдет почти по климатическому графику в начале второй декады ноября", - добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что почти вся азиатская часть России уже покрыта снегом. Он также предупредил о резком похолодании в предстоящие выходные - так, на юге Хабаровского края и в Приморье температура воздуха составит 8-12 градусов, снизившись сразу на 7-8 градусов.