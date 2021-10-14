В мире
14.10.2021 11:40
Текст: Юрий Сизов

Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Душанбе в апреле 2022 года

Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Очередное заседание совета глав внешнеполитических ведомств стран СНГ намечено на 8 апреля 2022 года в столице Таджикистана, Душанбе. Об этом проинформировал в четверг во время заседания расширенного формата совета, проходящего в белорусской столице, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает БЕЛТА.

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В узком формате главы делегаций, уточнил он, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества. А завершилась встреча в узком формате решением о проведении очередного заседания совета министров иностранных дел.

На заседании в широком формате, уточняет агентство, в числе других тем вынесен вопрос "о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств - участников СНГ".

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