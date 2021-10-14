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14.10.2021 14:03
Рубрика: Легковые авто

Tesla начнет выпуск родстера не ранее 2023 года

Текст: Михаил Азнавуров

Американская компания Tesla снова отложила старт серийного выпуска спорткара Roadster - на сей раз на 2023 год. Об этом стало известно в ходе ежегодной встречи главы компании Илона Маска с акционерами Tesla. Причиной называют последствия пандемии коронавируса и проблемы с поставщиками.

Фото: Скриншот с видео
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Макетный образец Tesla Roadster представили в 2017-м. Это формально второе поколение модели, поскольку первое выпускали на базе Lotus Elise мелкими сериями в 2008-2012 гг. Roadster второй генерации - полностью собственная разработка Tesla, он будет оснащен тремя электромоторами и полноприводным шасси. По первоначальному плану модель должна была встать на конвейер в 2020-м, однако этого не случилось по множеству причин, в том числе из-за того, что Tesla перенаправила свои ресурсы на строительство автозаводов в Китае и Германии.

Расчетное время разгона Roadster с 0 до 100 км/ч составляет 2,1 секунды, крутящий момент силовой установки - 1000 Нм. Спорткар будет продаваться по цене от 250 тысяч долларов (почти 18 млн рублей по текущему курсу).

#Tesla