В метро запустили тематический поезд "Моспром - Космический"

Новый тематический поезд, запуск которого приурочен к двум праздникам: дню Московской промышленности и 60-летию первого полета человека в космос, подготовили к маршруту в электродепо "Красная Пресня". В торжественном запуске поезда приняли участие и корреспонденты "РГ".

"Космический" синий поезд стоял освященный прожекторами. На его бортах красовались планеты - Марс и Сатурн, схематические изображения спутников, заезд и яркие надписи "Моспром Космический".

- Мы даем старт новому тематическому поезду метро, - объявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Всего в столице около 40 предприятий относятся к ракетно-космической отрасли, на которых работает около 150 тысяч человек. Теперь каждый пассажир этого состава сможет познакомиться с работой отрасли.

Затем слово взяла представитель департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина: "Тема космоса трогает каждого, поэтому отрадно, что поезд будет полгода ходить по одной из самых популярных веток метро - Арбатско-Покровской линии. По предварительным расчетам, с экспозицией состава смогут познакомиться около 2 миллионов пассажиров". А действующий летчик-космонавт, 118 космонавт СССР-России Олег Артемьев, когда ему передали слово, посетовал, что такой поезд нельзя запустить на всех ветках столичного метро. "Очень надеюсь, что дети, которые поедут в этом поезде, смогут поймать мечту, а в будущем придут на ракетно-космические предприятия города, - сказал космонавт. - Тем более, эта "синяя" ветка метро ведет как раз к строящемуся сейчас национальному космическому центру".

Затем выступавшие, а также директора московских предприятий ракетно-космической отрасли, представители Госкорпорации "Роскосмос" отправились осматривать новинку.

В тематическом поезде собраны 200 иллюстраций и фактов о самых ярких и важных событиях в развитии отечественной ракетно-космической отрасли. Но первое, что привлекает внимание, это вид из иллюминаторов на землю из космического аппарата. Такой фотографией из космоса отделена кабина машиниста в головной и хвостовой части состава. Если смотреть на эту картинку во время движения состава, создается ощущение, что ты летишь не к "Щелковской", а к планете.

Из интересных подборок историй, размещенных на стенах состава внутри, есть истории про первый искусственный спутник Земли и названное в честь него косметическое мыло "Спутник". Есть и увлекательная история про собак Белку и Стрелку, об их подготовке к полету и возвращении из космоса.

Привлекает внимание фотография миниатюрного космического хлеба в сравнении с обычной серой буханкой. А почитав текст рядом с иллюстрацией, оказалось что разница есть и в сроке хранения: космический хлеб "съедобен" 15 месяцев, а сейчас ученые пытаются его годность увеличить вообще до 2 лет. Оказывается, есть в космосе и плавленый сыр, который производит завод "Карат". Его делают по специальной рецептуре и закатывают в алюминиевые банки для сохранности. И конечно, не один плакат посвящен основоположнику советской ракетно-космической отрасли Сергею Королеву.

После экскурсии состав закрыл двери и уехал в первый свой маршрут. Собравшиеся прокричали ему в след "Ура!".

Напомним, что это не первая встреча "космоса" и столичной подземки. Шесть лет назад, в честь 55-летия со дня первого полета человека в космос, по Таганско-Краснопресненской линии метро курсировал схожий тематический состав.