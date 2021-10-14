Верховный суд оставил в силе 15-летний приговор Карине Цуркан

Верховный суд оставил в силе приговор Карине Цуркан, которая получила 15 лет колонии за шпионаж. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда, где 14 октября в закрытом режиме рассматривалась кассационная жалоба защиты на приговор бывшему топ-менеджеру "Интер РАО". В декабре прошлого года Мосгорсуд приговорил уроженку Молдавии Карину Цуркан к 15 годам колонии общего режима за шпионаж.

Гособвинение во время прений сторон просило для нее 18 лет заключения, а защита настаивала на оправдательном приговоре. Суд также постановил обратить в доход государства изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей.

Член правления российской энергетической компании "Интер РАО" Карина Цуркан была задержана 15 июня 2018 года сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже и работе на молдавскую спецслужбу.

После ее задержания МИД Румынии заявил, что Цуркан имеет гражданство трех стран - России, Молдавии и Румынии, и готов оказать ей консульскую помощь. Однако сама Цуркан заявила, что гражданства Румынии не имела, а из гражданства Молдавии вышла в 2016 году. По данным следствия, Цуркан не позднее 29 сентября 2015 года передала в Службу информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках российской электроэнергии на Украину, представляющие собой гостайну. При этом, как считает следствие, Цуркан выполняла задания молдавской спецслужбы в ущерб РФ из корыстных побуждений. По некоторым данным, на молдавскую разведку она начала работать еще в 2004 году, где ей дали оперативный псевдоним "Клара". Сама Цуркан вины не признала и отрицала работу на иностранные спецслужбы.