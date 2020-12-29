Мосгорсуд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж

"Суд постановил назначить Цуркан Карине Валерьевне, признанной виновной по ст. 276 УК РФ, наказание в виде 15 лет колонии общего режима", - огласил решение председательствующий судья. Само дело слушалось в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела секретных сведений. Гособвинение во время прений сторон просило для нее 18 лет заключения, а защита настаивала на оправдательном приговоре. Суд также постановил обратить в доход государства изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей.

Член правления российской энергетической компании "Интер РАО" Карина Цуркан была задержана 15 июня 2018 года сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже и работе на молдавскую спецслужбу.

После задержания в МИД Румынии заявили, что Цуркан имеет гражданство трех стран (России, Молдавии и Румынии) и готовы оказать ей консульскую помощь. Однако сама Цуркан заявила, что гражданства Румынии не имела, а из гражданства Молдавии вышла в 2016 году. По данным ТАСС, согласно опубликованному адвокатами обвинительному заключению, Цуркан не позднее 29 сентября 2015 года передала в Службу информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках российской электроэнергии на Украину, представляющие собой гостайну. Она их получила ранее в рабочем порядке от замминистра энергетики РФ Вячеслава Кравченко. Речь шла о проекте документа Минэнерго "об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества".

По данным следствия, действовала при этом Цуркан умышленно против безопасности РФ с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений. Сообщалось, что на молдавскую разведку обвиняемая работала с 2004 года, где ей дали оперативный псевдоним "Клара". По некоторым данным, передаваемая секретная информация касалась в том числе российских поставок электроэнергии в ДНР и ЛНР. Сама Цуркан вины не признала и отрицала работу на иностранные разведки.