Обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан на полгода продлен арест

Срок заключения под стражей обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан продлен еще на полгода - до 7 марта. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Мосгорсуда.

К рассмотрению же самого дела Мосгорсуд приступит 29 сентября - о дате начала судебного процесса также стало известно сегодня.

21 сентября в Мосгорсуде состоялись предварительные слушания по делу, на которых и была назначена дата начала рассмотрения дела по существу. Отмечается, что весь процесс пройдет в закрытом режиме из-за имеющегося грифа секретности в материалах расследования.

Недавно сообщалось, что уголовное дело в отношении Карины Цуркан направлено в суд.

Карина Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года. 16 января 2020 года после очередного продления срока ареста апелляционный суд изменил ей меру пресечения, запретив даме лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго. По представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО.

По версии следствия, Карина Цуркан летом 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ представителям спецслужбы Молдавии. Обвинение в окончательной редакции ей было предъявлено по статье 276 УК РФ "шпионаж". Цуркан вины не признает, она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб.