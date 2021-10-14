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14.10.2021 09:45
Рубрика: Общество

Видео: Робот "Маркер" приступил к патрулированию космодрома Восточный

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале опубликовал видео с новым роботом-охранником под названием "Маркер", который приступил к работе на космодроме Восточный.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Стрельбу робота "Маркер" по движущимся целям показали на видео

"Заступил на боевое дежурство", - написал Рогозин.

Как ранее сообщала "РГ", робот может автономно или в радиоуправляемом режиме патрулировать маршруты охраны объектов, определять и перехватывать нарушителей. Также он может противодействовать террористическим атакам и бороться с беспилотниками. "Маркер" также находит и военное применение.

В регионах Общество Космос Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область РГ-Видео Космодром Восточный

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