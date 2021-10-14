Видео: угонщики попали в ДТП на первом же перекрестке

Это видео с уличных камер наблюдения на окраине Лестера (Англия) изрядно повеселило не только жителей города, но и всего Соединенного королевства. Группа мигрантов угнала припаркованный у обочины Honda Civic, но смогла проехать на нем лишь пару сотен метров. На первом же перекрестке неопытный водитель не успел вовремя нажать на тормоз и врезался в остановившийся перед светофором Audi.

После этого из угнанной машины стали выскакивать все участники угона: первый, второй, третий, четвертый, пятый... Да сколько же их тут? Куда они собирались ехать такой толпой?

Сильнее всего пользователей Сети насмешил момент, когда предводитель шайки угонщиков, уже было убежавший с места ДТП, вернулся, чтобы открыть багажник и выпустить оттуда еще одного своего сотоварища. Девятого по счету, между прочим. Разработчики Civic наверняка удивились вместительности своего детища.

Как стало понятно из комментариев под видео, задержать угонщиков пока не удалось, так что пока над этим видео не смеются лишь владельцы двух пострадавших в ДТП машин.