Власти Германии признали непричастность РФ к росту цен на газ в Европе

Россия не причастная к росту цен на газ в Европе, заявил генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

"Существуют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления, в первую очередь сжиженного газа, в Азии и энергоносителей в целом, - передает РБК его слова. - Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу. Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России".

Высокие цены, по его мнению, свидетельствуют, что "энергетический переход оказался более комплексной и сложной задачей для европейцев".

Ранее с аналогичным заявлением выступил и глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Он признал, что ситуация с ценами связана "с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии".