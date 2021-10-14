Володин призвал партии признать победу соперников на выборах без политизации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал партии без политизации признать результаты друг друга на выборах в Госдуму. Так он отреагировал на заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который в очередной раз выразил недовольство победой единороссов в ряде регионов.

Вячеслав Володин напомнил, что "Единая Россия" как раз признает победу компартии, в том числе в Якутии, Марий Эл.

"А почему тогда вы не признаете победу "Единой России" в других регионах? - указал Зюганову на непоследовательность спикер. - Геннадий Андреевич, вы один из самых опытных политиков, но нельзя так".

"Коллеги, давайте мы с вами на берегу договоримся, если мы признаем там, где вы победили, и у нас вопросов нет", - добавил Володин.

Кроме того, он упрекнул депутатов ЕР в том, что они не отреагировали на сомнения в их результатах на выборах. "Коллеги, вы домолчитесь, - предупредил спикер. - Потому что там, где победили, защищайте победу".

А тем, у кого есть претензии, он призвал обращаться в суд и лишний раз не политизировать эти вопросы.

"Давайте это прекратим, это все разрушает доверие к власти", - заключил спикер.

Напомним, что по итогам выборов "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ будут представлять 57 депутатов, "Справедливую Россию - За правду" - 27, ЛДПР - 21, а у новой парламентской партии "Новые люди" в Госдуме будет 13 депутатов. В парламент также вошли депутаты от "Партии роста", "Родины" и "Гражданской платформы", которые победили в одномандатных округах, и пять депутатов-самовыдвиженцев.