"Вор", "Водитель для Веры" - самые любимые фильмы Павла Чухрая

14 октября режиссеру Павлу Чухраю исполнилось 75 лет - лучший повод, чтобы пересмотреть его самые известные картины. В подборке "РГ" - самые любимые у зрителя.

"Вор", 1997

Невероятно популярный в середине 90-х годов фильм. Он вошел во все топы и списки главных русских лент XX века. Блестящая актерская игра Владимира Машкова. Вторую скрипку сыграл юный Миша Филипчук. И завершает ансамбль Екатерина Редникова. Фильм получил шесть премий "Ника" и номинацию на Oscar как "Лучший фильм на иностранном языке". Саше шесть, он помнит недавно закончившуюся страшную войну. Кругом разруха и боль. А мама встретила красивого и статного мужчину, как думает мальчик, военного, который пытается обучить Саньку своей жизненной правде.

"Водитель для Веры", 2004

Обаятельное ретро от Павла Чухрая. 1960-е годы. Молодого сержанта Виктора (Игорь Петренко) берет на работу генерал Серов (Богдан Ступка). И не просто берет, а еще мечтает выдать за него свою дочь Веру (Алена Бабенко). Их роман развивается на генеральской даче в Крыму на фоне конфликта отца Веры с КГБ. Сам Чухрай назвал этот фильм "драмой несостоявшейся любви и несостоявшейся семьи".

"Холодное танго", 2017

Первая, спустя десятилетний перерыв, работа Павла Чухрая. Фильм "Холодное танго" снят по роману Эфраима Севелы "Продай свою мать" и затрагивает отношения разных наций - литовцев, русских и евреев. "В повести Севелы я увидел возможность снять картину не о трагедии одного народа, а обо всех нас - о разных народах, ставших участниками и заложниками страшной войны, а впоследствии - сталинской тоталитарной системы, - рассказывал в интервью "РГ" Павел Чухрай. - Но наш фильм "Холодное танго" почти камерный. Фильм о том, как два молодых человека (он и она) пытаются сохранить свою любовь, свою жизнь в условиях агрессивного мира - военного, послевоенного… В условиях вражды национальной, политической, религиозной… Этот контекст сегодня мне кажется очень актуален, когда в мире растет волна насилия, терроризма, и мы на пороге столкновения цивилизаций".

Маленький еврей Макс становится сиротой, когда в 1941 году его родную Литву захватывают нацисты. Мальчик чудом спасается благодаря националисту Антанасу, который хоть и не любит евреев, но разрешает ему жить у себя дома, в квартире, которая когда-то принадлежала семье Макса. В это время мальчик влюбляется в ровесницу Лайму, дочь Антанаса. После войны Макс (Риналь Мухаметов) устраивается на работу музыкантом в ресторан и находит прекрасную Лайму (Юлия Пересильд).