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15.10.2021 03:25
Рубрика: В мире

Байден утвердил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов

Фото: AFP/Nicholas Kamm Фото: AFP/Nicholas Kamm
Фото: AFP/Nicholas Kamm

Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов. Об этом сообщает Белый дом.

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Как отмечается, этого "должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря", - цитирует РИА Новости заявление.

На днях палата представителей конгресса США одобрила повышение потолка государственного долга, а на минувшей неделе данный законопроект принял сенат. Утвержденная обеими палатами конгресса мера приведет к повышению лимита госдолга примерно до 28,9 триллиона долларов.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка государственного долга. По ее словам, повышение лимита является первостепенной задачей. "Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой", - подчеркнула министр финансов.

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