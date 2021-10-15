Байден утвердил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов

Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов. Об этом сообщает Белый дом.

Как отмечается, этого "должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря", - цитирует РИА Новости заявление.

На днях палата представителей конгресса США одобрила повышение потолка государственного долга, а на минувшей неделе данный законопроект принял сенат. Утвержденная обеими палатами конгресса мера приведет к повышению лимита госдолга примерно до 28,9 триллиона долларов.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка государственного долга. По ее словам, повышение лимита является первостепенной задачей. "Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой", - подчеркнула министр финансов.