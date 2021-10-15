Беспилотные автомобили получат экраны для предупреждения о ДТП

Беспилотные автомобили с 2022 года оснастят специальными экранами для предупреждения и информирования других участников дорожного движения о состоянии дорог, наличия ДТП и дорожного трафика. Кроме того, устройства будут использоваться для показа рекламы, сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

Проект "Мобильная Система Информирования" состоит из двух частей. Первая - это разработка специальных экранов для стекол автомобилей, которые позволят демонстрировать информационные сообщения участникам дорожного движения, но при этом не мешать водителю оценивать ситуацию на дороге.

Вторая часть - это программно-аппаратная платформа управления контентом с поддержкой связи V2X, ADAS и телеметрии. Она позволит машине на основе получаемых данных автоматически диагностировать состояние транспортного средства, экологическую обстановку вокруг него, проводить мониторинг состояния дорожно-транспортной инфраструктуры и при необходимости экстренно информировать других участников и население об опасности.

"Мы оборудовали автомобиль как мобильную информационную площадку, превратив заднее стекло в полноценный дисплей, который передает информацию по заданным параметрам. Это, на наш взгляд, значительно снизит риски возникновения опасности на дороге, поскольку люди будут предупреждены о них заранее. Мы можем лишний раз напоминать водителям об опасности или о необходимости соблюдения осторожности, в том числе в плохую погоду - снег, гололед, дождь, о каких-то заторах на дорогах, а также о ДТП", - сообщил гендиректор компании-разработчика AVA Systems Андрей Шуда.

Для тестирования экранов будут использованы пилотируемые автомобили, компания уже провела внутренние испытания машин с экранами. "Экраны будут установлены на беспилотные автомобили после появления соответствующего разрешения от властей, по нашим планам - с 2022 года. Мы уже ведем переговоры с компаниями, выпускающими автономные автомобили, и готовы внедрять систему в них уже с первого квартала 2022 года", - отметил Шуда.

Разработчики системы уже получили шесть патентов на изобретения, в том числе международные, и более 10 патентов на полезные модели. Еще более 15 заявок находятся на рассмотрении в патентных органах.