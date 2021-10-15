Чернышенко: Впервые россияне смогут участвовать в переписи дистанционно

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, чем отличается нынешняя перепись населения. По его словам, впервые россияне смогут участвовать в переписи абсолютно дистанционно - на портале Госуслуг через свой личный кабинет.

"Можно дозаполнить предзаполненную форму, это занимает очень мало времени и самое главное: отсутствует риск контакта с возможным распространителем инфекции, тем самым мы заботимся о здоровье наших граждан", - приводит слова Чернышенко пресс-служба Росстата.

Вице-премьер также добавил, что впервые переписчики будут использовать планшеты отечественного производства с российской операционной системой и специальным российским программным обеспечением, которое обеспечивает защиту данных при их получении и передаче.

"Самое важное, что эти устройства - которые очень удобны и снабжены дополнительными аксессуарами для переписчиков (удобная сумка, дополнительный аккумулятор, если они долго будут находиться в пути) - дальше будут переиспользованы в основном в социальной сфере", - отметил Дмитрий Чернышенко, уточнив, что планшеты будут переданы в первую очередь учителям и врачам.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что о своем желании участвовать в переписи населения сообщили 85 процентов россиян. При этом 41 процент респондентов отметили, что хотят заполнить переписной лист дистанционно на портале Госуслуг.