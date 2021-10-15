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15.10.2021 13:34
Рубрика: Общество

Чернышенко: Впервые россияне смогут участвовать в переписи дистанционно

Текст: Нина Егоршева
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, чем отличается нынешняя перепись населения. По его словам, впервые россияне смогут участвовать в переписи абсолютно дистанционно - на портале Госуслуг через свой личный кабинет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Можно дозаполнить предзаполненную форму, это занимает очень мало времени и самое главное: отсутствует риск контакта с возможным распространителем инфекции, тем самым мы заботимся о здоровье наших граждан", - приводит слова Чернышенко пресс-служба Росстата.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Вице-премьер также добавил, что впервые переписчики будут использовать планшеты отечественного производства с российской операционной системой и специальным российским программным обеспечением, которое обеспечивает защиту данных при их получении и передаче.

"Самое важное, что эти устройства - которые очень удобны и снабжены дополнительными аксессуарами для переписчиков (удобная сумка, дополнительный аккумулятор, если они долго будут находиться в пути) - дальше будут переиспользованы в основном в социальной сфере", - отметил Дмитрий Чернышенко, уточнив, что планшеты будут переданы в первую очередь учителям и врачам.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что о своем желании участвовать в переписи населения сообщили 85 процентов россиян. При этом 41 процент респондентов отметили, что хотят заполнить переписной лист дистанционно на портале Госуслуг.

Общество Соцсфера Социология Правительство Вице-премьеры Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

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