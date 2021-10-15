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15.10.2021 14:10
Рубрика: Легковые авто

Дилеры дали неутешительный прогноз по авторынку на ближайшие месяцы

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Дефицит на автомобильном рынке продлится, как минимум, до середины будущего года. Рост цен продолжится, а до конца 2021 года следует ждать падения продаж.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных представителей различных дилерских центров. За девять месяцев 2021 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано 1,26 миллиона новых автомобилей - легковых и легких коммерческих. Это превышает аналогичный показатель прошлого года на 15,1 процента.

Однако, по данным ассоциации "Российские автомобильные дилеры", несмотря на этот прирост, в последние три месяца отмечается падение продаж. В июле они снизились на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в августе - на 17 процентов, а в сентябре - на 22,6 процента.

Пока нет данных о том, что дефицит автомобилей начнет ослабевать в конце этого года или в первом квартале будущего. Тенденция к повсеместному повышению цен на автомобили сохраняется. Основные причины дефицита - нехватка комплектующих, затронувшая прежде всего автомобили с современными мультимедийными опциями. Наибольший дефицит готовых вариантов наблюдается среди внедорожников и кроссоверов.

Фото: Depositphotos
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По мнению автодилеров, сокращение существующего разрыва между спросом и предложением может наметиться, самое раннее, в конце 2022 года или в начале 2023. В лучшем случае цены вырастут за это время на процент инфляции, а снижения ждать не стоит в принципе.