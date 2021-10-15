Дмитрий Журавлев, политолог, генеральный директор Института региональных проблем:

Основная причина, почему внутренняя миграция в России сейчас сокращается, - это, конечно, пандемия. Также сюда можно отнести проблему доступности цен на жилье в более крупных городах. Да, действительно, россияне теряют интерес к переезду в другие регионы.

Но ведь по-прежнему остаются и те граждане, кто меняет место жительства. Однако хочу сказать, что если и переезжают из больших городов в регионы - то это в основном люди старшего поколения, которые уже не работают, в ситуации, когда, например, сдал квартиру в Москве и живу "кум королю" во Владимире, где при среднем уровне жизни можно тратить примерно 30 тысяч рублей в месяц.

Среднее поколение не готово к миграции, так как они понимают, что надеяться на большие перемены в жизни наивно, они и не ждут чуда. Либо в редких случаях уезжают, когда предоставляется возможность получить в регионе хорошую руководящую должность.

А вот молодежь мигрирует часто. Так как этих людей переполняет ожидание чуда от нового города, они не боятся перемен. Разумеется, чаще всего в крупные города. Один парень из Мордовии, которого я спросил, зачем он перебирается в столицу, если зарплата будет чуть ли не меньше, мне уверенно ответил: "В Москве будет лучше".

Вообще сейчас в России в основном действует ступенчатый вид миграции. Это когда переселяются из малых городов в средние, следующий уровень - города-миллионники и затем в столицу, постепенно наращивая возможности, в том числе и по жилью. Есть все же люди, которые не готовы жить на прежнем месте, так как предпочитают трудовую мобильность.

Сейчас также распространен вид маятниковой миграции: живу в селе, работаю в крупном городе другой области. Ведь в регионах с избыточным населением безработица очевидна. Почему, к примеру, переезжают с Северного Кавказа без семьи, то есть маятниково. В Дагестане не будет уменьшаться число уезжающих, потому как людям нужно на что-то существовать. Маятниковая миграция всегда была удобна: ты живешь в регионе на московскую зарплату.

Из городов более или менее хорошего социального уровня с развитой инфраструктурой, куда можно переехать, я бы назвал Казань, Нижний Новгород, Владивосток, возможно Ярославль, Краснодар. Пожалуй, точно не Сочи.

Также, по моим наблюдениям, Ростов-на Дону и Ставрополь все время конкурируют между собой, где жизнь лучше, где уже установлены светофоры и починили дороги, а где еще нет.

Как по мне, Москва - удивительный город, и это единственный европейский город России по социальному уровню. Я сейчас говорю о стиле города. Ведь в Москве витальные потребности никогда не являлись главной ценностью, люди здесь не просыпаются с мыслью: поем я сегодня или нет. Поэтому в Москву будут ехать всегда за эдаким ощущением "вальяжной сытости".

Скажу вам, уравнять города по уровню просто невозможно, но можно снизить большую социальную разницу. И этот законопроект уже обсуждался в правительстве: нужно, чтобы предприятия начали платить налоги на том месте, где работают, а не где зарегистрированы. Вот завод работает в Сибири, а зарегистрирован в Москве и платит столице. Именно поэтому у регионального бюджета нет денег. Пожалуй, должно смениться два поколения, чтобы разница в уровне жизни в городах не так бросалась в глаза и приблизилась к столичной.

Самыми бедными сейчас остаются города Йошкар-Ола, Чита, Кызыл - столица Тывы, Абакан - столица Хакасии. Саранск - Мордовия, может, чуть поприличнее. Смоленск тоже удивил меня своей бедностью. Причина, конечно, в зарплате и том, что региональная экономика держится структурой потребления.

Куда бы уехал я из Москвы? Ну, здесь у меня система предпочтений разделяется на климатические - это Крым, где чистый воздух, где мой организм чувствует себя лучше всего, и социальные - Нижний Новгород, Владивосток, возможно Казань, но не факт - у меня проблема с языками, а это очень национально ориентированный город.