Эксперт: Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники

Во время переписи населения, которая продлится с 15 октября по 14 ноября, могут активизироваться кибермошенники. Об этом предупредил руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Он пояснил агентству "Прайм", что киберпреступники практически всегда пытаются использовать в своих схемах новостную повестку. В этом году принять участие в переписи можно через портал Госуслуг. Не исключено, что злоумышленники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала с целью получения персональных данных граждан или вовлечения в мошеннические схемы.

Эксперт посоветовал при переходе на Госуслуги всегда следить, чтобы в адресной строке браузера высвечивался настоящий адрес https://www.gosuslugi.ru/. Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно.

Злоумышленники часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. Понять, что соединение незащищенное, можно по перечеркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера. Также мошенники могут делать массовые рассылки для привлечения на фейковые сайты и продвигать свои ресурсы с помощью контекстной рекламы или в таргетинге.

Алексей Сизов не исключил и всплеск активности телефонных мошенников. Они могут представляться сотрудниками, отвечающими за перепись, чтобы получить персональные данные жертвы или данные для входа на портал.