Генпрокуратура направила запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова

Генеральная прокуратура России еще 7 октября подготовила запрос в министерство юстиции Черногории о выдаче российского бизнесмена Тельмана Исмаилова. Он был передан по дипломатическим каналам. Об сообщили ТАСС в Генпрокуратуре РФ.

На родине бизнесмен и бывший владелец Черкизовского рынка проходит обвиняемым по статье УК РФ об убийстве. Его задержали в Черногории 1 октября, после чего суд Подгорицы отправил Исмаилова под стражу, где он будет находится до момента решения о его выдачи или отказа в экстрадиции. По данным следствия, Исмаилов является организатором убийств двух предпринимателей.