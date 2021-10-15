Гинцбург заявил о завершении пострегистрационных исследований "Спутника V"

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" завершены. Документы направлены для постоянной регистрации препарата. Об этом РИА Новости рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Документы поданы, и они сейчас рассматриваются", - отметил ученый.

"Спутник V", разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Она была зарегистрирована в августе 2020 года. Минздрав России выдал Центру Гамалеи разрешение на пострегистрационные исследования.

В сентябре этого года РФПИ сообщил об итогах мониторинга результатов вакцинации в Сан-Марино: "Спутник V" показал лучший результат - эффективность против коронавируса составила 94,8%, а против тяжелого течения заболевания (когда нужна госпитализация) - 95,9%.

"Спутник V" одобрен в 70 странах мира с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник" занимает второе место в мире.