Эффективность "Спутника V" против всех известных штаммов составила 94,8%

РФПИ сообщил об итогах мониторинга результатов вакцинации в Сан-Марино: "Спутник V" показал лучший результат - эффективность против коронавируса составила 94,8%, а против тяжелого течения заболевания (когда нужна госпитализация) - 95,9%.

Важно, что мониторинг за результатами вакцинации власти Сан-Марино проводили долгое время: с 25 февраля по 23 августа 2021 года. Это означает, что, во-первых, за состоянием вакцинированных наблюдали долгий срок, и была возможность отследить отсроченные эффекты воздействия вакцины. А во-вторых, в поле зрения исследователей попали пациенты, контактировавшие с мутировавшими штаммами коронавируса, включая и дельта-штамм.

"Эффективность российской вакцины против коронавируса составила 94,8% c 21 дня после получения первого компонента. При этом эффективность против госпитализации составила 95,9% - по этому показателю "Спутник V" продемонстрировал наилучший результат среди всех препаратов, применяемых в стране", - сообщили в РФПИ.

Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения благодаря включению вакцины "Спутник V" в национальный портфель.

В стране также применяли вакцину Pfizer и AstraZeneca. При этом более 70% взрослого населения страны было привито российским препаратом.

В начале августа Еврокомиссия признала цифровые COVID-сертификаты Сан-Марино, включая и тех граждан, которые привились "Спутником V", - они используются в ЕС наравне с цифровым сертификатом ЕС.