Постановление правительства Калининградской области от 15 октября 2021 года № 675 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года № 811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года № 819, от 30 ноября 2020 года № 865, от 23 декабря 2020 года № 943, от 25 декабря 2020 года № 975, от 16 января 2021 года № 3, от 01 февраля 2021 года № 42, от 21 февраля 2021 года № 80, от 05 марта 2021 года № 92, от 15 марта 2021 года № 109, от 19 марта 2021 года № 120, от 05 апреля 2021 года № 168, от 19 апреля 2021 года № 201, от 30 апреля 2021 года № 223, от 01 июня 2021 года № 309, от 16 июня 2021 года № 351, от 23 июня 2021 года № 368, от 30 июня 2021 года № 383, от 06 июля 2021 года № 405, от 08 июля 2021 года № 409, от 20 июля 2021 года № 434, от 23 июля 2021 года № 446, от 16 августа 2021 года № 488, от 17 августа 2021 года № 503, от 24 августа 2021 года № 527, от 31 августа 2021 года № 531, от 01 сентября 2021 года № 539, от 21 сентября 2021 года № 593, от 03 октября 2021 года № 646, от 06 октября 2021 года № 657 и от 06 октября 2021 года № 658) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"2) в сфере физической культуры и спорта;";

2) подпункт 1, абзац второй подпункта 3 пункта 4 признать утратившими силу;

3) подпункт 8 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"8) с 21 июля 2021 года присутствие зрителей при проведении мероприятий в сфере физической культуры и спорта, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящего постановления;";

4) в пункте 6:

- в абзацах третьем, пятом подпункта 1 слова "до 50 % от общего количества" заменить словами "до 70 % от общего количества";

- в подпункте 2 слова "более 70 %" заменить словами "более 80 %";

- подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) с 07 октября 2021 года до 01 ноября 2021 года деятельность организаций дополнительного образования, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", реализующих программы дополнительного образования, в части проведения групповых занятий в закрытых помещениях;";

- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) с 18 октября 2021 года до 01 ноября 2021 года деятельность фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов,

физкультурно-спортивных организаций для детей и взрослых в части проведения групповых тренировок (занятий) в закрытых помещениях для лиц в возрасте до 18 лет (данное ограничение не распространяется на групповые тренировки в закрытых помещениях в физкультурно-спортивных организациях, проводимые с участием лиц в возрасте до 18 лет, которые включены в составы сборных команд Калининградской области, сформированных в соответствии с общими принципами и критериями, установленными приказом Министерства спорта Калининградской области от 16 декабря 2020 года № 158, сборных команд Российской Федерации).";

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Установить, что:

1) с 08 октября 2021 года посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания не допускается без предъявления:

- либо действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции и с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев, а также документа, удостоверящего личность;

- либо действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также документа, удостоверящего личность;

- либо оригинала справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей сведения, указанные в абзацах втором, третьем настоящего подпункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации), а также документа, удостоверяющего личность;

2) ограничение, установленное подпунктом 1 настоящего пункта, не распространяется на предприятия общественного питания:

- расположенные при гостиницах и иных средствах размещения, при обслуживании постояльцев;

- осуществляющие оказание услуг общественного питания в помещениях промышленных предприятий исключительно в отношении работников соответствующих предприятий;

- осуществляющие оказание услуг общественного питания в помещениях образовательных организаций;

3) с 18 октября 2021 года посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет, и персонала) торговых центров, в составе которых имеются торговые объекты, осуществляющие торговлю преимущественно непродовольственными товарами, в случае, если торговая площадь хотя бы одного из указанных объектов превышает 300 кв. м, не допускается без предъявления:

- либо действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции и с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо оригинала справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей сведения, указанные в абзацах втором, третьем настоящего подпункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации), а также документа, удостоверяющего личность;

4) ограничение, установленное подпунктом 3 настоящего пункта, не распространяется на объекты розничной торговли площадью до 300 кв. м, расположенные в торговых центрах и имеющие отдельный (обособленный) вход с улицы;

5) с 01 ноября 2021 года посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) спортивных организаций, в том числе бассейнов, фитнес-центров, организаций культуры (театров, филармоний, концертных залов, музеев, библиотек), а также мероприятий, разрешенных к проведению в соответствии с подпунктами 1,3,4 пункта 3, подпунктами 2, 4, 5 пункта 4, подпунктом 6 пункта 5, не допускается без предъявления:

- либо действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции и с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

- либо оригинала справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей сведения, указанные в абзацах втором, третьем настоящего подпункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации), а также документа, удостоверяющего личность.";

6) дополнить пунктами 7.1, 7.2 следующего содержания:

"7.1. Установить, что QR-код, указанный в пункте 7 настоящего постановления, предъявляется гражданином на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета или иного подобного устройства.

7.2. Установить, что организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, указанную в подпунктах 1, 3, 5 пункта 7 настоящего постановления, а также организации, индивидуальные предприниматели, организующие проведение мероприятий, перечисленных в абзаце первом подпункта 5 пункта 7 настоящего постановления, обеспечивают проверку:

1) QR-кодов, указанных в пункте 7 настоящего постановления, посредством:

- их сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- определения соответствия с данными, содержащимися в документах, удостоверяющих личность;

2) справки, указанной в пункте 7 настоящего постановления, посредством определения соответствия с данными, содержащимися в документе, удостоверяющем личность.";

7) в абзаце втором подпункта 7 пункта 9 слова "не менее 50 % офисных работников, в том числе" заменить словами "не менее 50 % офисных работников из числа невакцинированных, а также".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта 4 пункта 1, который вступает в силу с 01 ноября 2021 года.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







