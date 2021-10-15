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15.10.2021 16:50
Рубрика: Власть

Кузнецова поддержала выдачу гражданства РФ детям от смешанных браков

Текст: Елена Новоселова

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выступила с поддержкой идеи выдавать российское гражданство детям от смешанных браков. "Инициатива абсолютно правильная, точная. И мы поддерживаем", - сказала она об инициативе, согласно которой дети от смешанных браков могут получать российское гражданство автоматически, независимо от их места рождения.

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Таким образом она прокомментировала заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Нужно внимательно проработать это предложение и реализовывать", - цитирует ТАСС вице-спикера.

Экс-омбудсмен по правам детей добавила, что такой механизм был бы полезен многим семьям и помог проще решать различные жизненные вопросы. "Когда ребенок вырастет, он уже сможет самостоятельно решить, гражданином какого государства будет являться", - заявила Кузнецова.

Ранее глава МИД Сергей Лавров на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, сообщил, что Россия намерена реализовать инициативу, согласно которой дети от смешанных браков будут получать российское гражданство автоматически, независимо от их места рождения.

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