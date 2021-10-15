Матвиенко надеется на продолжение диалога России и США

После визита заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в Москву диалог и встречи российских и американских официальных лиц продолжатся, надеется председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Нуланд 12 октября встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, а 13 октября провела встречи с с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.

"Мне бы очень хотелось, чтобы после визита госпожи Нуланд продолжился этот диалог, контакты, встречи официальных лиц России и Соединенных Штатов. Тогда появляется лучше взаимопонимание, доверие, можно прояснить до конца позиции друг друга и понять, что договоренности могут быть достигнуты только с учетом интересов каждой стороны. Процесс начался, и я думаю, что он продолжится, я в это верю", - заявила Матвиенко в интервью RT.

Спикер Совфеда согласилась с позицией Белого дома о том, что консультации в Москве были полезными и конструктивными. Она подчеркнула, что сама выступает сторонником диалога.

"Сам факт того, что такие переговоры ведутся между Министерством иностранных дел, между Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, - это очень позитивно, - продолжила Валентина Матвиенко. - У нас в отношениях такой завал, что чудес ожидать, каких-то серьезных решений, договоренностей сложно. Но шаг за шагом, постепенно мы все равно будем выходить на договоренности".

По словам сенатора, ряд серьезнейших мировых и региональных проблем можно решить только на основе договоренностей России и США. "Наверное, понадобится больше времени, чем хотелось, но мы все равно придем к таким договоренностям", - добавила политик.