МИД: Целью терактов в Афганистане является эскалация внутреннего конфликта

Организаторы терактов на территории Афганистана желают эскалации внутриполитического конфликта в стране. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Организаторы таких акций ставят своей целью разжигание религиозной розни и эскалацию внутриполитического конфликта", - заявила Захарова, чей комментарий был опубликован на сайте МИД.

Дипломат добавила, что Москва осуждает террористический акт и выражает соболезнования родственникам погибших. "Рассчитываем, что его организаторы будут выявлены и понесут суровое наказание", - подчеркнула она.

Ранее в пятницу террористы устроили подрыв в одной из мечетей, расположенной в городе Кандагар. В результате погибли больше 60 человек, ранено около 70.